На Ставрополье газовики спасли тонущих детей

ПЯТИГОРСК, 24 мая - РИА Новости. Газовики на Ставрополье по пути на вызов спасли тонущих детей, сообщили РИА Новости в АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

"Трое сотрудников аварийно-диспетчерской службы АО "Светлоградрайгаз" Геннадий Деревянко, Сергей Морозов и Виктор Брыкалов отправились на вызов об утечке газа в 4-й Кисличанский тупик. Остановились недалеко от водосброса, чтобы выдвинуть антенну, поскольку рация плохо принимала сигнал. Вдруг услышали детский крик "Помогите!" и увидели, что в воде барахтаются мальчишки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газовики выстроились цепью вниз по скользкой плитке и вытащили детей, младший из которых был уже под водой.