В парламенте Бельгии заявили об отсутствии "вмешательства России" в выборы

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Никакого "российского вмешательства" в предвыборную кампанию в Бельгии нет, заявил депутат федерального парламента королевства от оппозиционной партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) Филип Девинтер.

В Бельгии 26 мая пройдут выборы в федеральный парламент, по итогам которых предстоит сформировать новое правительство, а также выборы в Европарламент.

"Разговоры о якобы имеющем место российском вмешательстве все время ведутся, но ничего подобного нет. Нет никакого вмешательства со стороны какой-либо российской политической группы или органа власти", - сказал РИА Новости Девинтер.

По его словам, "подобного рода разговоры нацелены на то, чтобы скомпрометировать российские власти".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.