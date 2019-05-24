Российские туристы, застрявшие на Хайнане, вылетели в Москву

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские туристы, которые в среду не смогли вылететь из аэропорта города Санья на китайском острове Хайнань, отправились в Москву в пятницу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы туроператора Tez Tour.

В компании рассказали, что 22 мая был задержан вылет вывозного рейса F7-9854 из Саньи в Москву из-за необходимости дополнительного технического обслуживания воздушного судна.

"В ходе предполетной подготовки была выявлена неисправность в системе кондиционирования воздуха. В целях безопасности пассажиров и экипажа авиакомпанией было принято решение о задержке рейса для устранения проблемы", - уточнил представитель туроператора.

По данным, полученным от туроператора, все 311 туристов на время задержки рейса, которое составило 40 часов, были размещены в отелях и обеспечены трехразовым питанием. "Авиакомпания взяла на себя расходы за вынужденное продление отпуска туристов. Это стандартная практика", - уточнил собеседник агентства.