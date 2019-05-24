МВФ посоветовал России уходить от сдерживания внутренних цен на топливо

Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций в Москве

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) предлагает России постепенно уходить от сдерживания внутренних цен на топливо и сделать систему налогообложения нефтегазового сектора более прозрачной, говорится в сообщении фонда по итогам завершившейся в Москве миссии МВФ.

"Рекомендуется упрощение и повышение прозрачности налогообложения нефтегазового сектора, включая постепенную отмену субсидирования внутреннего потребления, при одновременном обеспечении защиты уязвимых групп", - говорится в сообщении.

В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплачивает нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

В целом МВФ приветствовал изменения в налогообложении в РФ и рекомендовал расширять эти реформы, повышая эффективность сбора налогов.