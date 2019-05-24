Евроскептики хотят создать в ЕП фракцию "Патриотические партии Европы"

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Партии националистического толка из Бельгии, Австрии, Германии, Франции, Италии, Дании и Нидерландов намерены создать в Европарламенте (ЕП) нового состава фракцию под названием "Патриотические партии Европы", сообщил РИА Новости депутат федерального парламента Бельгии от оппозиционной партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) Филип Девинтер.

Выборы в Европарламент проходят 23-26 мая в 28 странах-членах Евросоюза. Около 430 миллионам граждан ЕС, имеющим право голоса, предстоит избрать 751 члена ассамблеи. Проводимые в государствах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

"Я ожидаю, что по итогам выборов эта фракция станет второй по численности в Европейском парламенте. В странах Евросоюза отмечен рост популярности патриотических партий, что является в своем роде демократической революцией против институтов ЕС и системных партий", - сказал Девинтер.

Он ожидает, что на парламентских выборах 26 мая в Бельгии его партия Vlaams Belang "займет третье или, возможно, даже второе место", а в Европарламенте получит три депутатских мандата против одного сегодня.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу газет Het Laatste Nieuws и Soir и телекомпаний VTM и RTL, националисты из "Нового фламандского альянса" (N-VA) и Vlaams Belang входят в тройку лидеров по числу респондентов, готовых отдать им голоса во Фландрии на предстоящих парламентских выборах.

По их итогам предстоит сформировать новое региональное правительство Фландрии и федеральное правительство Бельгии.

В нидерландоязычной Фландрии, которая является наиболее населенной и экономически развитой частью Бельгии, с 6 по 14 мая было опрошено 1003 человек. Исследование показало, что N-VA пользуется поддержкой 28,1% респондентов (27,9% - в апреле). Ближайший преследователь - партия фламандских христианских демократов CD&V может рассчитывать на голоса 17,1% избирателей (14,7% в апреле).