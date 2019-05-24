Полученные семьей Бута визы в США дают право на однократный визит

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Американские визы, полученные женой и дочерью российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, являются полугодовыми и дают право только на однократный визит, сообщила РИА Новости в пятницу жена россиянина Алла Бут.

"Нам дали полугодовые однократные туристические визы, которые действительны только для одной поездки в США", - сказала агентству Алла Бут.

"Я рада тому, что после девятимесячного ожидания мы, наконец, получили эти визы благодаря помощи МИД России. С радостью начинаю готовиться к поездке, но одновременно с ужасом думаю о том, в каком настроении и состоянии мы будем оттуда возвращаться, не имея никакого понятия, разрешат ли нам с дочерью навестить Виктора когда-нибудь еще", - добавила она.

По действующим между РФ и США договоренностям, американская сторона в большинстве случаев предоставляет российским гражданам двухлетние многократные туристические визы. Однако в случае семьи Виктора Бута, как и в случае с семьей российского летчика Константина Ярошенко, также находящегося в американской тюрьме, госдепартамент США долго рассматривал вопрос о выдаче виз, и, в конце концов, принял решение о выдаче однократных полугодовых виз после обращения МИД РФ, напомнила Бут.

"Когда мы ездили в Нью-Йорк на суд по делу Виктора, нам предоставили двухлетние многократные визы, и мы могли приезжать в любое время и любое количество раз. Сейчас, когда мы впервые за семь лет получили возможность увидеть Виктора, нам дали только однократные визы", - сказала она.

"Мы сможем поехать только на месяц, на более долгое пребывание в США у нас просто нет средств. Расходы на поездку значительно больше, чем когда мы ездили в Нью-Йорк во время суда: Виктор содержится в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, а Мэрион – это маленький городишко на границе штатов Иллинойс, Миссури и Теннесси, самая, что ни на есть, американская глубинка, и добраться туда совсем непросто", - сказала Алла Бут. Она пояснила, что самолеты из Нью-Йорка или Вашингтона летают только до крупных городов, от которых до Мэриона еще 200 – 300 километров.

"Автобусного сообщения там нет, так что придется в любом случае брать в аренду автомобиль, а это немалые дополнительные расходы, не говоря уже о том, что билеты на внутренние авиарейсы в США, скажем, от Нью-Йорка до города Сент-Луис в Миссури, от которого потом надо будет ехать на машине, довольно дорогие даже в сравнении со стоимостью перелета из Москвы в Нью-Йорк", - рассказала она.

Также, предстоит решить вопрос о дополнительных днях посещения Виктора в тюрьме, сообщила Алла Бут.

"И я, и наша дочь Лиза давно внесены Бюро тюрем США в список разрешенных посетителей, как ближайшие родственники Виктора. Но по правилам тюрьмы визиты разрешены только в определенные два дня в неделю, а дополнительные дни надо запрашивать отдельно. Нам будут помогать российские дипломаты и адвокат. Надеюсь, мы сможем добиться дополнительных дней", - сказала она.

"Хочу поблагодарить МИД России за помощь в получении американских виз. И еще хочу сказать спасибо всем, кто написал мне сегодня, после выхода новости о том, что мы получили визы. Некоторые даже поздравили нас с предстоящим воссоединением семьи. Спасибо огромное за поздравления! Но до воссоединения семьи у нас пока еще очень далеко. Мы совершенно не уверены даже в том, дадут ли нам визы для следующего визита к Виктору. Мы увидимся в этот раз впервые за семь лет, и это счастье. Но у нас нет никакой уверенности в том, когда и как мы сможем снова увидеться в будущем", - сказала Бут.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб. В Таиланде он выиграл два дела об экстрадиции в США подряд в судах первой инстанции, однако апелляционный суд изменил постановление по одному из них, открыв дорогу для оформления документов на экстрадицию россиянина в Америку. Тем не менее, американские власти не дождались окончания оформления и принятия правительственных решений и судебного разрешения на передачу им Бута и вывезли россиянина в США с нарушением таиландского и американского законодательства.