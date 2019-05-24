В МВФ предложили России снизить долю закрытых статей в бюджете

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия за последние годы добилась значительных успехов в части прозрачности бюджетно-налоговой сферы, но у нее все еще остаются возможности для совершенствования, например - снижение доли закрытых статей бюджета, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам завершившейся миссии МВФ в Москве.

"Открытость бюджета прочно ассоциируется с более высокой эффективностью государственного сектора, более низкой стоимостью заимствований и пониженными коррупционными рисками", - уверены в МВФ.

Эксперты фонда отмечают, что Россия проделала большую работу в этом направлении.

"За последние пять лет правительство дополнительно упрочило свои сравнительно сильные позиции в этой сфере, предоставив оценки запасов природных ископаемых, подробную разбивку затрат на налоговые расходы, опубликовав комплексный доклад о бюджетных рисках и долгосрочные бюджетные прогнозы и приняв программную бюджетную классификацию", – говорится в документе.