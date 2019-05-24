Борисов призвал учесть пожелания Росгвардии по созданию нелетального оружия

Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019

БАЛАШИХА (Московская область), 24 мая - РИА Новости. Российской промышленности необходимо учитывать требования Росгвардии к созданию нелетального оружия, с помощью которого можно решать конфликты и обеспечить безопасность мирных граждан, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Требования специалистов Росгвардии должны учитываться, нельзя создать универсальное оружие. Здесь большой интерес представляют вопросы защиты объектов, специальные средства, нелетальное оружие. Разные бывают ситуации, приходится разрешать конфликтные ситуации и заботиться о мирных гражданах", - сказал Борисов, выступая на Дне передовых технологий правоохранительных органов России.