В МВФ призвали Россию завершить расчистку банковского сектора

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дальнейшее укрепление устойчивости финансового сектора поможет поддержать экономический рост в России, поэтому необходимо довести до конца работу по расчистке банковской системы, заявили в Международном валютном фонде по итогам работы миссии МВФ, которая приезжала в Москву 14-24 мая.

"Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора, одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования", - отметили в МВФ.

По мнению фонда, российским банкам нужно снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон, совершенствовать работу по оценке качества активов, а также полностью внедрить стандарты Базеля III в соответствии с графиком.

"Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности", - считают в МВФ.