Работы на месте ЧП на газопроводе под Пермью планируют завершить в субботу

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на месте разрыва трубы магистрального газопровода в Пермском крае планируется завершить в субботу 25 мая, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ночью в пятницу в Лысьвенском районе Пермского края на 1600-м километре магистрального газопровода "СРТО-Урал" произошел разрыв трубы с последующим пожаром. Высота факельного горения достигала 20 метров. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что никто не пострадал, ближайший населенный пункт расположен в 7 километрах от газопровода. Снабжение потребителей не нарушено, транспортировка газа идет по трем резервным линиям.

"Планируемое время завершения работ - 25 мая", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады компании "Газпром трансгаз Чайковский". Всего к ликвидации последствий аварии сейчас привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.