СК проверит данные об избиении школьницами сверстницы в Ивановской области

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ об избиении в Ивановской области тремя девочками-подростками своей сверстницы, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области по информации, выявленной в СМИ, организована доследственная проверка по факту избиения подростками сверстницы", - говорится в сообщении.
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По информации следствия, в городе Родники между девочками-подростками произошел конфликт, и "три девочки избили сверстницу".
Видео избиения было опубликовано в социальных сетях: девушки бьют лежащую на земле ровесницу ногами, требуя, судя по крикам, чтобы она рассталась с молодым человеком. На записи видно, как несколько юношей стоят в стороне и наблюдают за происходящим.