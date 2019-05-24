СК проверит данные об избиении школьницами сверстницы в Ивановской области

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ об избиении в Ивановской области тремя девочками-подростками своей сверстницы, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области по информации, выявленной в СМИ, организована доследственная проверка по факту избиения подростками сверстницы", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в городе Родники между девочками-подростками произошел конфликт, и "три девочки избили сверстницу".