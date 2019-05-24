В Москве наградили победителей молодежного кубка по менеджменту "Управляй!"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Москве наградили победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из флагманских проектов АНО В Москве наградили победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей" , созданной по инициативе президента России Владимира Путина. В финальных испытаниях приняли участие 150 конкурсантов, из которых победителями стали 10 человек, сообщает пресс-служба организации.

В ходе соревнований участники из 44 регионов России выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

"Кубок "Управляй!" отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке "Управляй!", процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни", – обратился к участникам финала первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Победителями конкурса стали Владислав Беляев и Элина Пахомова из Москвы, Надежда Галкина из Воронежа, Илья Фаткулин, Юлия Симонова и Артем Рожко из Санкт-Петербурга, Вадим Бутко из Владивостока, Даниил Кириенко из Хабаровска, Кирилл Жаман из Тюмени и Алена Ануфриева из Саратова.

"Важно, что многие из вас смогут получить персонального наставника из числа победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Такой опыт уже доказал свою эффективность, своих наставников получили более 30 финалистов прошлого сезона "Управляй!". Новые знания и общение с опытными управленцами – одно из главных преимуществ, которые вы можете получить", – поприветствовал участников генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"В этом году в кубке приняло участие почти в 2 раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит о том, что Россия – действительно страна возможностей, что наши студенты поверили в этот конкурс. Я хочу пожелать вам успеха и напомнить, что победители получат дополнительные 25 баллов при поступлении в магистратуру, стажировку в Гонконге и ряд других преимуществ", – добавил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Официальный прием заявок для участия в кубке стартовал 12 декабря. Регистрация проходила по 15 марта 2019 года в регионах России и по 21 марта – в Москве и Санкт-Петербурге. Всего было зарегистрировано 30 217 человек.

Среди призов, которые в этом году разыграли организаторы конкурса, – 10 грантов по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.