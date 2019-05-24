Белгородская область готова к переходу на цифровое ТВ с 3 июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Белгородская область готова перейти на цифровое телевещание с 3 июня, а не в октябре, как было запланировано ранее, сообщила РИА Новости замгубернатора региона Ольга Павлова.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Позже правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Белгородская область попала в четвертую волну, однако 23 мая было объявлено, что региона перейдет на "цифру" в июне, вместо Татарстана.

"Белгородская область готова к переходу на цифровое вещание. Регион проводит все необходимые работы в плановом порядке. Из областного бюджета выделено около 4 миллионов рублей на оказание единовременной помощи для приобретения пользовательского оборудования по приему цифрового эфирного телевидения для малоимущих граждан и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - сказала Павлова.

Она отметила, что в регионе работает телефонная "горячая линия". Проводятся подомовые обходы, опросы жителей по готовности к приему цифрового телевидения. Также работают волонтеры, задача которых - помочь людям в селах в настройке оборудования.

Цифровые декодеры и телевизоры, способные принимать цифровой сигнал, есть в наличии в магазинах бытовой техники. Проработан вопрос реализации такого оборудования через отделения "Почты России", отметила Павлова.

"Все запланированные мероприятия в полном объеме будут завершены к сроку третьей волны перехода на "цифру", - подчеркнула замгубернатора.