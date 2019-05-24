Под Калининградом добыли янтарный самородок весом 1089 граммов

КАЛИНИНГРАД, 24 мая - РИА Новости. Янтарный самородок массой больше килограмма, найденный специалистами Калининградского комбината (входит в госкорпорацию Ростех), получил название "Балтиец", сообщила Янтарный самородок массой больше килограмма, найденный специалистами Калининградского комбината (входит в госкорпорацию Ростех), получил название "Балтиец", сообщила пресс-служба предприятия

Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых разведанных запасов янтаря. Единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала - Калининградский янтарный комбинат. По итогам сезона 2018 года предприятие добыло рекордные 500 тонн янтаря, в этом году в планах комбината добыть не менее 450 тонн камня.

"Очередной уникальный самородок весом более одного килограмма добыт Калининградским янтарным комбинатом. Янтарь весом 1089 граммов получил название "Балтиец". Образец добыт на Приморском месторождении", - сообщила пресс-служба комбината.

В 2018 году комбинат добыл 18 самородков весом свыше одного килограмма. Ценные экземпляры янтаря, найденные в 2018 году, будут выставлены на открытый аукцион по продаже уникальных самородков в рамках международного экономического форума янтарной отрасли "Amberforum-2019", который пройдет в Светлогорске 20 -23 июня.