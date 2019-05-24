Под Калининградом добыли янтарный самородок весом 1089 граммов

КАЛИНИНГРАД, 24 мая - РИА Новости. Янтарный самородок массой больше килограмма, найденный специалистами Калининградского комбината (входит в госкорпорацию Ростех), получил название "Балтиец", сообщила пресс-служба предприятия.
Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых разведанных запасов янтаря. Единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала - Калининградский янтарный комбинат. По итогам сезона 2018 года предприятие добыло рекордные 500 тонн янтаря, в этом году в планах комбината добыть не менее 450 тонн камня.
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"Очередной уникальный самородок весом более одного килограмма добыт Калининградским янтарным комбинатом. Янтарь весом 1089 граммов получил название "Балтиец". Образец добыт на Приморском месторождении", - сообщила пресс-служба комбината.
В 2018 году комбинат добыл 18 самородков весом свыше одного килограмма. Ценные экземпляры янтаря, найденные в 2018 году, будут выставлены на открытый аукцион по продаже уникальных самородков в рамках международного экономического форума янтарной отрасли "Amberforum-2019", который пройдет в Светлогорске 20 -23 июня.
Уникальными считаются янтарные камни массой от 1 килограмма, их отправляют в Гохран, специалисты которого определяют их ценность. Если самородок признается драгоценным, он остается в Гохране, если нет - камень выставляется на аукцион. Каждому крупному камню традиционно присваивается название. В коллекции комбината есть камень "Мундиаль", найденный в период проведения чемпионата мира по футболу. Самородок "Третьяк" был назван в честь хоккеиста Владислава Третьяка, который был гостем комбината в день, когда нашли камень.