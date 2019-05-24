ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Ветеринары в Свердловской области провакцинируют 600 тысяч диких животных от бешенства в тех районах, где фиксировалось наибольшее количество случаев заболеваемости зверей, сообщает в пятницу департамент информационной политики региона.

"Кампания по вакцинации диких животных против бешенства стартовала в Свердловской области. В 2019 году региональным департаментом ветеринарии закуплено 600 тысяч доз вакцины. Половина этого объема – 300 тысяч доз – будут разложены около нор в лесу весной, еще 300 тысяч – осенью. Вакцина представляет собой лакомство, которое животное съедает. Зимой раскладка вакцины не ведется, поскольку после замерзания она теряет свои свойства", - говорится в сообщении.

Раскладывать вакцину от бешенства ветеринарам помогают работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспекторы. Они лучше всего знают территорию и места, где располагаются норы лис и проходят тропы других диких животных.

Благодаря регулярному проведению вакцинации диких животных от бешенства количество случаев заболевания в Свердловской области с 2015 года сократилось в 10 раз. Если в 2015 году было зарегистрировано 80 случаев, то в 2018 - всего девять. В этом году зарегистрировано три случая, уточняет департамент.