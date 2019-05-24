Китай не понял предложения Трампа включить Huawei в сделку, заявили в МИД

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что китайская сторона не понимает, в чем заключается смысл предложения американской стороны включить вопрос компании Huawei в возможную торговую сделку между двумя странами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с китайской компанией Huawei, сотрудничество с которой недавно было запрещено для американских компаний, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.

"Честно говоря, мне не совсем понятно, в чем заключается конкретный смысл этих слов, сказанных руководством США. Если вам интересно, я бы посоветовал вам уточнить у американской стороны, что они имеют в виду", - заявил на брифинге Лу Кан, комментируя слова Трампа.

Он подчеркнул, что китайская сторона неоднократно выражала свою позицию по ситуации с Huawei.

"Мы считаем, что США должны исправить свои ошибочные действия, прекратить использовать государственную мощь для оказания давления на предприятия других стран", - добавил Лу Кан.