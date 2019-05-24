В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 11, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – 14.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Дейр-Зайнун провинции Латакия, выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,165 тонны.
Сообщается, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.