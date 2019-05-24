В ДНР обвинили ВСУ в 18 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщали о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 85 мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 187 единиц", - добавили в ведомстве.
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