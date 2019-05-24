Минтранс Японии признал перевозки по Транссибу быстрыми и безопасными

ТОКИО, 24 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Японии по итогам тестовых перевозок по Транссибу признало этот путь на 30-50% более быстрым, чем морской, а также не выявило повреждений товаров, сообщил представитель ведомства на V Бизнес-форуме Координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП), передает корреспондент РИА Новости.

"Было проведено семь тестирований по отправке грузов из Японии в Москву по Транссибирской магистрали с августа по ноябрь. Время доставки колебалось от 15 суток до 31 дня. Это вполовину или на треть быстрее, чем морским путем. Что касается качества перевозки, то повреждений груза и товаров выявлено не было. Мы смогли убедиться в этом на объективных данных по вибрации и температуре. Вывод, который мы можем сделать – скорость доставки является большим достоинством этого способа транспортировки", - сообщил в докладе по итогам семи тестовых перевозок, проведенных в прошлом году, представитель министерства транспорта Рё Кувана на форуме в Токио.

Он отметил также, что это открывает новые возможности в перевозке продуктов питания с ограниченным сроком годности, позволяет экономить на складах, а также перевозить грузы, которые сейчас отправляются дорогостоящим авиапутем.

В Токио проходит презентация ОАО "РЖД", в рамках которой компания знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока в Россию и европейские страны. В частности, внимание уделено вопросам развития транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок, а также круизного железнодорожного туризма по Транссибирской магистрали. Был подписан меморандум между министерством транспорта Российской Федерации, министерством транспорта, государственных земель и инфраструктуры Японии, ОАО "РЖД" и Ассоциацией транссибирских интермодальных операторов Японии.