Волонтеры играют важную роль в поиске пропавших детей, заявила Кузнецова

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Волонтеры играют важную роль в поиске пропавших детей, но важно отрегулировать их взаимодействие с государственными органами, правоохранительными структурами, задействованными в этом процессе, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая.

Как отметила Кузнецова, региональные уполномоченные и федеральный детский омбудсмен практически всегда бывают в курсе случаев исчезновения детей, к которым часто приводит неблагоприятная обстановка в семье.

Буквально в каждом таком случае большую поддержку оказывают волонтеры, считает она. Например, когда недавно мама оставила дочь на стуле в больнице на Бутырской улице, именно добровольцы помогали разыскивать родных девочки.

"В прошлом году мы провели первый волонтерский форум, на который приехали добровольческие отряды со всей страны, присутствовали органы власти, правоохранительные структуры, которые в той или иной степени участвовали в розыске пропавших детей: МЧС, МВД, Следственный комитет. В разных ситуациях разные структуры подключаются к этому процессу. Важно отрегулировать взаимодействие. На мой взгляд, сейчас в этом направлении наметились серьезные улучшения", - сказала Кузнецова.

По ее словам, в ближайшее время будет запущен мониторинг того, насколько эффективно в субъектах РФ выстроено взаимодействие с волонтерскими организациями, какая нужна помощь. Аппарат омбудсмена по правам ребенка вместе со Следственным комитетом, МВД и другими органами, волонтерами сделал методические пособия, рассказывающие, как эффективно искать детей в лесу или в городе, чтобы в процессе поисков не потерялись сами взрослые. По мнению Кузнецовой, во многих регионах сейчас не решен вопрос обмена информацией, своевременности ее поступления и эффективной организации поисков.

"Необходимо доверие к добровольцам, которые буквально бросают все и вылетают в любую точку России, чтобы помочь, тратя время и силы. Низкий поклон им за это. Мы запускаем мониторинг ситуации, запланирована встреча с волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", планируем также форум, посвященный эффективности взаимодействия с органами власти. На мой взгляд, мы уже вышли на этот уровень, чтобы говорить о повышении этой эффективности", - добавила она.

Детский омбудсмен также призвала сделать акцент на профилактической работе.

"Пусть в этот день пройдут различные просветительские мероприятия, которые дали бы детям и родителям конкретные инструкции, что делать, если ты пропал. Куда бежать родителям, если ребенок пропал, например, в торговом центре.. Чтобы у каждого из нас была четкая инструкция. Так как вопрос времени в таких ситуациях – это вопрос жизни", - подчеркнула Кузнецова.