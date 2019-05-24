Во Владивостоке у причала вспыхнул пожар

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 70 "квадратов" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В 14.55 (07.55 мск) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Калинина на причале №44 произошло возгорание в одной из кают судна. В 15.04 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению", - говорится в сообщении.