Выведенные Falcon на орбиту спутники подключились к интернету, сообщил Маск

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 мск). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.