Выведенные Falcon на орбиту спутники подключились к интернету, сообщил Маск

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил на своей странице в Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter , что все 60 спутников, успешно выведенных ракетой-носителей Falcon 9 на орбиту, подключились к интернету.

"Все 60 спутников (миссии) Starlink находятся в режиме онлайн", - написал Маск. Он добавил, что "развертывание солнечной батареи ожидается в ближайшее время".

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 мск). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.