В Хабаровском крае не подключены к "цифре" около тысячи домохозяйств

ХАБАРОВСК, 24 мая - РИА Новости. Власти Хабаровского края предлагают домохозяйствам в отдаленных районах, где сейчас нет возможности подключиться к цифровому телевещанию, различные варианты подключения к цифровым каналам - через спутник или кабель, сообщается на сайте краевого правительства.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. На сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и перевести 21 регион на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога".

Хабаровский край переходит на цифровое телевещание 3 июня. Ранее сообщалось, что более 280 населенных пунктов, где проживают 98% населения региона, получили возможность бесплатно принимать 20 обязательных телеканалов в высоком качестве.

"На сегодняшний день в регионе к "цифре" не подключены около 1000 домохозяйств, в основном, в отдаленных населенных пунктах. Жителям предлагаются разные варианты. Например, льготное подключение к спутниковому ТВ с дальнейшим бесплатным просмотром 20 цифровых и 1 регионального телеканала. Также в некоторых районах есть возможность подключения к кабельному телевидению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при подключении кабельного или спутникового телевидения не нужно приобретать приставку или дополнительную антенну.