Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в Европе

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания в Москве акционеров Сбербанка

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сбербанк собирается оптимизировать свое присутствие в Европе, заявил в интервью газете " Сбербанк собирается оптимизировать свое присутствие в Европе, заявил в интервью газете " Коммерсант " глава крупнейшего российского банка Герман Греф, отказавшись назвать конкретные страны.

"Мы собираемся оптимизировать присутствие в Европе, но в каких странах, не можем анонсировать", - сказал он.

При этом под оптимизацию может попасть не один рынок, однако Греф не стал называть точную цифру.