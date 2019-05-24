РЖД сотрудничает с Японией по двум проектам логистических центров

"Мы ведем работу по двум проектам с компанией Sojitz – логистических центров Приморский в Уссурийске и Балтийский в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем японские компании в области организации перевозок по расписанию, в том числе контейнеров. В Японии много интересных технологий в железнодорожном транспорте, особенно в обслуживании пассажиров. Японцы сегодня лидеры в мире и по объемам, и по качеству, и по сервису. Есть направления по совместным проектам развития вокзальных комплексов, транспортно-пересадочных узлов и использования технически средств японских компаний", - сказал Мишарин.