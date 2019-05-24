Капитан врезавшегося в мост в Пусане российского судна сменил адвоката

ПУСАН (Южная Корея), 24 мая - РИА Новости. Окружной суд южнокорейского города Пусан провел в пятницу с участием нового адвоката очередное заседание по делу капитана российского сухогруза Seagrand, который 28 февраля врезался в автомобильный мост.
В зале суда справа сидели капитан российского судна, имя которого не упоминается даже в судебном расписании, и его адвокаты, а слева напротив - представители прокуратуры. Обвинители приводят свидетельские показания о том, что во время аварии в порту Пусана капитан был пьян, сам он это категорически отрицает.
"Свидетель дал свои показания, исходя только из-того, что капитан выглядел выпившим, а этого недостаточно", - сообщил РИА Новости адвокат Ли Сан Хва после заседания в окружном суде. По его словам, хотя в крови российского капитана был обнаружен алкоголь, он уверяет, что выпил уже после того, как судно стало на якорь после инцидента с мостом.
Судья Цой Чжин Гон назначил следующее заседание суда на 11 июня, попросив и капитана и адвокатов точно сформулировать позицию обвиняемого и доложить суду.
Все сказанное на суде для капитана разъясняла на русском языке корейская переводчица.
Первое заседание суда состоялось в апреле, а в среду российскому капитану был назначен новый адвокат.
"Мы вновь изучим материалы прокуратуры, а на следующем заседании передадим свою позицию. Пока трудно сказать, какой будет результат", - сказал РИА Новости адвокат Ли Сан Хва.
По его словам, прокуратура обвиняет капитана Seagrand в том, что кроме моста сухогруз задел яхту, причинив ущерб на общую сумму 9-10 миллиардов южнокорейских вон (7,5 - 8,4 миллиона долларов). Прокуратура также обвиняет капитана в том, что авария на мосту создала помеху для автомобильного транспорта.
Российский консул в Пусане Роман Быков сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе посещал следственный изолятор, где находится капитан, и переслал ему письма от родственников. По словам Быкова, на условия содержания обвиняемый не жаловался.
Южнокорейская печать ранее сообщала, что при столкновении с мостом в Пусане повреждения получило само судно, а на мосту образовалась дыра глубиной пять метров, пострадавших нет. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно шло без буксира и лоцманской проводки. Капитан и экипаж утверждали, что причиной столкновения стали сложные мореходные условия, узкое место для маневра, ветер, приливная волна, отсутствие корейского лоцмана и буксиров. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России также проводит проверку.