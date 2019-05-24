СМИ: глава МИД Мексики привез в США план помощи, но не встретился с Помпео

МЕХИКО, 24 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не принял в четверг в Вашингтоне министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, несмотря на то, что тот привез с собой план интегрального развития стран Центральной Америки и Мексики для борьбы с миграцией.
Как сообщает портал Universal, Помпео не смог принять Эбрарда из-за срочного вызова в Белый дом и принес свои извинения. В итоге мексиканский министр встречался со вторым человеком в госдепартаменте - Джоном Салливаном.
Представленный Эбрардом план предполагает создание условий для экономического роста и социального развития Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Мексики. Ранее официальный Мехико говорил, что для его реализации была бы желательна помощь США.
"Я не могу сказать, примут ли США все те процессы, которые мы представляем, но, с точки зрения Мексики, да, нужно их учитывать в этом уравнении", - заявил журналистам Эбрард.
Еще в декабре 2018 года новые власти Мексики объявили о договоренности с США, по которой Вашингтон вложит в развитие стран Центральной Америки 5,8 миллиарда долларов для предотвращения миграционного потока, а также еще 4,8 миллиарда долларов - в развитие Мексики. Из них 2 миллиарда пойдут на проекты юга Мексики. Эти деньги будет присоединены к 25 миллиардам долларов, которые направит мексиканское правительство на развитие региона в течение ближайших пяти лет.
Юг Мексики, в частности штаты Чьяпас и Оахака, традиционно считаются самыми бедными в стране, и оттуда постоянно идет поток миграции в США. Ситуация усугубляется тем, что через пограничный с Гватемалой Чьяпас в Мексику попадают многочисленные мигранты из стран Центральной Америки, которые затем отправляются в долгий путь к границам с США.