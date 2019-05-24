Из Колумбии выслали кубинца, который обвинялся в подготовке терактов

Несмотря на обстоятельства задержания, суд в Боготе решил, что кубинский граждан не может быть осужден за мысли и намерения, которые он озвучивал в социальных сетях. В то же время миграционная служба Колумбии решила, что его нахождение в стране представляет опасность, и выслала его.