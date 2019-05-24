Из Колумбии выслали кубинца, который обвинялся в подготовке терактов

МЕХИКО, 24 мая – РИА Новости. Власти Колумбии в четверг выслали из страны гражданина Кубы, который обвинялся в подготовке терактов в столице страны.
Как сообщает портал Tiempo, речь идет о Рауле Гутьерресе Санчесе. В марте 2018 году он был задержан после попыток установить контакт с радикальными исламистами. По данным следствия, он пытался договориться о доставке в Боготу взрывчатки, чтобы совершить теракты против посольств, в том числе США, экс-лидера повстанцев РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко и одного из бывших кандидатов в президенты Колумбии Густаво Петро.
Несмотря на обстоятельства задержания, суд в Боготе решил, что кубинский граждан не может быть осужден за мысли и намерения, которые он озвучивал в социальных сетях. В то же время миграционная служба Колумбии решила, что его нахождение в стране представляет опасность, и выслала его.
В четверг Гутьеррес Санчес отбыл из Боготы в Гавану рейсовым самолетом в сопровождении двух охранников. Ему запрещен въезд в южноамериканскую страну на 10 лет.