США не считают переговоры представителей Гуаидо и Мадуро уступкой оппозиции

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Госдепартамент США не считает переговоры представителей лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и президента страны Николаса Мадуро уступкой со стороны оппозиции.
В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.
"Мы не рассматриваем это решение Гуаидо отправить людей в Осло в качестве уступки. Мы не народ Венесуэлы и не ее правительство. Это их переговоры", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
В то же время она напомнила, что США "не поддерживают никакую "демократию" при Мадуро".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.