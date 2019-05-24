США не считают переговоры представителей Гуаидо и Мадуро уступкой оппозиции

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Госдепартамент США не считает переговоры представителей лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и президента страны Николаса Мадуро уступкой со стороны оппозиции.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.

"Мы не рассматриваем это решение Гуаидо отправить людей в Осло в качестве уступки. Мы не народ Венесуэлы и не ее правительство. Это их переговоры", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

В то же время она напомнила, что США "не поддерживают никакую "демократию" при Мадуро".