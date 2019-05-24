СМИ: в пригороде Мехико более 200 мигрантов заперли в доме без воды и еды

По предварительным данным, о подозрительном доме в неблагополучном районе Экатепек сообщили соседи. На место прибыли полиция, службы гражданской обороны и обнаружили, что в строении находятся сотни человек без еды и питья. Среди мигрантов были 64 несовершеннолетних.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.