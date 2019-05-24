Близ Каракаса создали "военно-экономическую зону" для поддержки экономики

"Вооруженные силы с их дисциплиной, организацией, способностью к действию, с их территориальным присутствием могут быть суперспециальным мотором экономической повестки Венесуэлы. Страна в этом нуждается", - заявил он, чье выступление транслировалось в Twitter.

"Чтобы достичь целей национального развития, нам нужна могущественная экономика, и одна из задач вооруженных сил – способствовать созданию сильной экономики. Живем ли мы в эпоху мира или нет, развитие производительных сил всегда будет фундаментальным, чтобы гарантировать продукты питания, одежду, автомобили… все, в чем нуждается страна", - добавил Мадуро.