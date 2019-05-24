Близ Каракаса создали "военно-экономическую зону" для поддержки экономики

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая – РИА Новости. Вооруженные силы должны стать мотором развития венесуэльской экономики, на севере страны будет создана особая военно-экономическая зона, заявил президент Николас Мадуро.
"Вооруженные силы с их дисциплиной, организацией, способностью к действию, с их территориальным присутствием могут быть суперспециальным мотором экономической повестки Венесуэлы. Страна в этом нуждается", - заявил он, чье выступление транслировалось в Twitter.
"Чтобы достичь целей национального развития, нам нужна могущественная экономика, и одна из задач вооруженных сил – способствовать созданию сильной экономики. Живем ли мы в эпоху мира или нет, развитие производительных сил всегда будет фундаментальным, чтобы гарантировать продукты питания, одежду, автомобили… все, в чем нуждается страна", - добавил Мадуро.
Он сообщил, что министр обороны страны предложил создать особую военно-экономическую зону.
"Одобрено создание особой экономической зоны №1 в штате Арагуа (близ Каракаса)", - сказал Мадуро.