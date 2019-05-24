Москвичей предупредили об опасности нападения агрессивных ворон

"Во время гнездования (май — июнь) пара серых ворон охраняет свой участок, а также птенцов, покинувших гнездо и еще плохо умеющих летать. Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что. Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки, взрослые всегда за ними присматривают и защищают", — рассказали в Мосприроде.