Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны

АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".

Греция с 2008 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, из которого сейчас начинает постепенно выходить. С начала 2010-х годов до 2015 года Афины стояли перед угрозой изгнания из еврозоны в связи с огромным внешним долгом и неспособностью договориться о путях выхода из кризиса.

По словам Самараса, предложение от Меркель прозвучало во время их встречи 24 августа 2012 года в канцелярии Берлине.

"Когда я приехал в Берлин увидеть Меркель, она мне сказала: "Я хочу сказать тебе пару вещей в своем кабинете". Мы сидели, что-то выясняли по проблемам греческой экономики, дефициту, задолженности, ВВП, и после того как она показала, что у нее есть полное представление о рентгенографии болезни нашей экономики, она говорит мне: "Смотри, я хочу сказать кое-что, что ты должен знать сейчас, вы должны совершить путешествие очень трудное. Если ты хочешь, чтобы Греция вышла из евро, то знай, что у нас есть второй план, чтобы помочь вам на некоторое время", - рассказал Самарас.

"Я немедленно остановил ее, сказав: "Мы этой беседы не будем вести, ее нет, я не принимаю это, я ни в коем случае не соглашусь с выходом Греции из евро, забудь об этом", - сказал Самарас.

По его словам, если бы он сказал об этом тогда кому-нибудь, то это создало бы турбулентность на рынках и в экономике.

Экс-премьер сказал, что тогда Греции удалось выполнить все необходимые предварительные условия, чтобы получить гигантский кредит в 54 миллиарда евро.

Греция 21 августа 2018 года вышла из третьей программы финансовой помощи объемом 86 миллиардов евро. Во время действия программ помощи Греция обязана была согласовывать всю внутреннюю политику, после выхода она остается под надзором кредиторов, которые каждые три месяца будут проводить оценку ситуации.

Греция с 2010 года в связи с тяжелейшим финансовым кризисом потеряла возможность кредитоваться на международных финансовых рынках и вынуждена была заключить меморандумы с кредиторами.

Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.