Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-24T01:07Z
https://ria.ru/20190524/1554859813.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/27/1552572768_0:0:2894:1628_1036x0_80_0_0_69c4503ba3418ab78bd5a0a4d777d15e.jpg
РИА Новости

Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны

24 мая, 00:52
1726
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".
Греция с 2008 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, из которого сейчас начинает постепенно выходить. С начала 2010-х годов до 2015 года Афины стояли перед угрозой изгнания из еврозоны в связи с огромным внешним долгом и неспособностью договориться о путях выхода из кризиса.
По словам Самараса, предложение от Меркель прозвучало во время их встречи 24 августа 2012 года в канцелярии Берлине.
"Когда я приехал в Берлин увидеть Меркель, она мне сказала: "Я хочу сказать тебе пару вещей в своем кабинете". Мы сидели, что-то выясняли по проблемам греческой экономики, дефициту, задолженности, ВВП, и после того как она показала, что у нее есть полное представление о рентгенографии болезни нашей экономики, она говорит мне: "Смотри, я хочу сказать кое-что, что ты должен знать сейчас, вы должны совершить путешествие очень трудное. Если ты хочешь, чтобы Греция вышла из евро, то знай, что у нас есть второй план, чтобы помочь вам на некоторое время", - рассказал Самарас.
"Я немедленно остановил ее, сказав: "Мы этой беседы не будем вести, ее нет, я не принимаю это, я ни в коем случае не соглашусь с выходом Греции из евро, забудь об этом", - сказал Самарас.
Бывший глава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
17 марта, 02:24
Экс-глава МИД Греции отметил необходимость модернизации Евросоюза
По его словам, если бы он сказал об этом тогда кому-нибудь, то это создало бы турбулентность на рынках и в экономике.
Экс-премьер сказал, что тогда Греции удалось выполнить все необходимые предварительные условия, чтобы получить гигантский кредит в 54 миллиарда евро.
Греция 21 августа 2018 года вышла из третьей программы финансовой помощи объемом 86 миллиардов евро. Во время действия программ помощи Греция обязана была согласовывать всю внутреннюю политику, после выхода она остается под надзором кредиторов, которые каждые три месяца будут проводить оценку ситуации.
Греция с 2010 года в связи с тяжелейшим финансовым кризисом потеряла возможность кредитоваться на международных финансовых рынках и вынуждена была заключить меморандумы с кредиторами.
Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.
За годы кризиса ВВП сократился более чем на 25%, безработица выросла до 27%, уменьшились на 40% доходы населения.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
2 апреля, 14:50
Греция подписала документ о помощи Северной Македонии для вступления в ЕС
252101
ЕвросоюзАнгела МеркельГерманияГрецияВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:13Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
Лента новостейМолния