Люди – это болезнь. О чем плачут медведи и экологические активисты

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ИноСМИ. Серьезно О чем плачут экологические активисты

В наше время экология – политизированная тема. Трамп заявляет, что не верит в глобальное потепление. Россия наоборот ратифицирует Парижское соглашение. Изменения климата уже ни от кого не скроешь. Лесные пожары, ураганы, наводнения, нашествие белых медведей, пчелогеддон – что нас ждет? Рассуждают Алексей Дубосарский и Яна Наумова