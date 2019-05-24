Люди – это болезнь. О чем плачут медведи и экологические активисты

Говорят, что глобальное потепление – выдумка политиков, преследующих свои далекие от климата цели, или ученых, жаждущих побольше денег. Но давайте смотреть правде в глаза: изменения климата и пагубное воздействие человека на природу уже ни от кого не скроешь. Лесные пожары, ураганы, наводнения, нашествие белых медведей, пчелогеддон. Мировые лидеры выражают обеспокоенность, но не более того.
Дональд Трамп в изменения климата не верит, а вот Россия, вроде, поверила и готова ратифицировать Парижское соглашение.
Климатом обеспокоена в основном Скандинавия. Швеция готовится к 2030 году запретить бензиновые и дизельные автомобили, а Исландия строит "углекислогазосос" . Ну и как же не вспомнить самого известного сегодня экоактивиста – шведскую девочку-подростка Грету Тунберг.
Чем вы готовы поступиться ради климата? Не летать больше на самолетах? Пересмотреть свой рацион, отказаться от мяса? Перестать пользоваться туалетной бумагой? Пора вылечить нашу Землю, но слишком часто экологический активизм бывает неоднозначным.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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