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РИА Новости

Лучшие фото недели: Евровидение, романтическое признание и турнир бородачей

24 мая, 11:58
8817
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Победительница конкурса красоты "Мисс Чита — 2019" Анастасия Попова.

Победительница конкурса красоты Мисс Чита-2019 Анастасия Попова в Чите
1 из 30

Победительница конкурса красоты "Мисс Чита — 2019" Анастасия Попова.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Последний звонок у кадетов филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
2 из 30

Последний звонок у кадетов филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приветствует делегацию премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.

Президент РФ Владимир Путин знакомится с делегацией во время встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суаном Фуком
3 из 30

Владимир Путин приветствует делегацию премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Игроки "Локомотива" Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов и Алексей Миранчук с Кубком России по футболу.

Игроки ФК Локомотив позируют фотографам с Кубком России по футболу после победы в финальном матче против ФК Урал
4 из 30

Игроки "Локомотива" Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов и Алексей Миранчук с Кубком России по футболу.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AP Photo / Sebastian Scheiner

Сергей Лазарев выступает в финале международного конкурса Евровидение-2019.

Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
5 из 30

Сергей Лазарев выступает в финале международного конкурса Евровидение-2019.

© AP Photo / Sebastian Scheiner
© REUTERS / Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявляет о решении уйти в отставку.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
6 из 30

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявляет о решении уйти в отставку.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Antara Foto/Galih Pradipta

Полиция разгоняет демонстрантов в Джакарте.

Полиция разгоняет демонстрантов в Танах Абанге в Джакарте, Индонезия
7 из 30

Полиция разгоняет демонстрантов в Джакарте.

© REUTERS / Antara Foto/Galih Pradipta
© AFP 2019 / Marco Longari

Участницы фитнес-фестиваля Arnold Classic Africa 2019 в Сэндтоне.

Участницы Arnold Classic Africa 2019 в Сэндтоне
8 из 30

Участницы фитнес-фестиваля Arnold Classic Africa 2019 в Сэндтоне.

© AFP 2019 / Marco Longari
© AFP 2019 / Amit Datta

Индийские монахини голосуют на всеобщих парламентских выборах.

Индийские монахини на избирательном участке
9 из 30

Индийские монахини голосуют на всеобщих парламентских выборах.

© AFP 2019 / Amit Datta
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев во время посещения сельскохозяйственного предприятия "Заречье" в Воронежской области.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения сельскохозяйственного предприятия Заречье в Воронежской области
10 из 30

Дмитрий Медведев во время посещения сельскохозяйственного предприятия "Заречье" в Воронежской области.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© AFP 2019 / Noel Celis

Дети играют с монетками на празднике Святой Риты Кашийской в Маниле.

Мальчики играют с монетками во время ежегодного праздника Святой Риты Кашийской в Маниле
11 из 30

Дети играют с монетками на празднике Святой Риты Кашийской в Маниле.

© AFP 2019 / Noel Celis
© REUTERS / Issei Kato

Юные борцы сумо в Университете спортивной науки в Токио.

Мальчики во время борьбы сумо в японском университете спортивных наук в Токио
12 из 30

Юные борцы сумо в Университете спортивной науки в Токио.

© REUTERS / Issei Kato
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкУчастники Московского весеннего велофестиваля.
Участники Московского весеннего велофестиваля
13 из 30
Участники Московского весеннего велофестиваля.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© REUTERS / Yves Herman

Участник чемпионата мира среди обладателей бород и усов в Антверпене.

Участник международного чемпионата мира среди обладателей бород и усов в Антверпене, Бельгия
14 из 30

Участник чемпионата мира среди обладателей бород и усов в Антверпене.

© REUTERS / Yves Herman
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Лейна Блум на 72-м Каннском международном кинофестивале.

Актриса Лейна Блум на фотосессии фильма Даниэль Лессовиц Порт Аторити в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
15 из 30

Актриса Лейна Блум на 72-м Каннском международном кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Johannes Eisele

Мужчины тянут самолет JetBlue A320 во время ежегодных соревнований Plane Pull в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Мужчины тянут самолет JetBlue A320 во время ежегодных соревнований Plane Pull в Международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди
16 из 30

Мужчины тянут самолет JetBlue A320 во время ежегодных соревнований Plane Pull в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Участницы конкурса красоты "Мисс Чита — 2019".

Участницы конкурса красоты Мисс Чита-2019 в Чите
17 из 30

Участницы конкурса красоты "Мисс Чита — 2019".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.

Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве. 20 мая 2019
18 из 30

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Michele Tantussi

Канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель
19 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель.

© REUTERS / Michele Tantussi
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушка у автомобиля Cadillac Eldorado 1978 года выпуска во время ралли классических ретроавтомобилей в Москве.

Девушка у автомобиля Cadillac Eldorado 1978 года выпуска, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
20 из 30

Девушка у автомобиля Cadillac Eldorado 1978 года выпуска во время ралли классических ретроавтомобилей в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2019 / Philippe Huguen

Сотрудники логистического отдела "Ашан ритейл" во время протеста у штаб-квартиры компании во французском городе Круа.

Сотрудники логистического отдела Ашан Ритейл во время протеста у штаб-квартиры компании в городе Круа, Франция
21 из 30

Сотрудники логистического отдела "Ашан ритейл" во время протеста у штаб-квартиры компании во французском городе Круа.

© AFP 2019 / Philippe Huguen
© REUTERS / Zohra Bensemra

Семнадцатилетняя футболистка Гаэль играет с друзьями в мяч в Камеруне.

Семнадцатилетний Gaelle Dule Asheri играет в футбол с друзьями в Яунде, Камерун
22 из 30

Семнадцатилетняя футболистка Гаэль играет с друзьями в мяч в Камеруне.

© REUTERS / Zohra Bensemra
© AFP 2019 / Oka Hamied

Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур.

Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур. 18 мая 2019
23 из 30

Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур.

© AFP 2019 / Oka Hamied
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо" в Краснодарском крае.

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10М3 на всеармейском конкурсе Чистое небо
24 из 30

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с лентой квалификации индивидуального многоборья на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку
25 из 30

Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь (A Hidden Life) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
26 из 30

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Магистральный оросительный канал на Кубани.

Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае
27 из 30

Магистральный оросительный канал на Кубани.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды в Голливуде" на Каннском фестивале.

Канадская фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
28 из 30

Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды в Голливуде" на Каннском фестивале.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
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© REUTERS / Willy Kurniawan

Протесты в Джакарте.

Протесты в Джакарте, Индонезия
29 из 30

Протесты в Джакарте.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© AFP 2019 / Marco Sabadin

Граффити Бэнкси в Венеции.

Граффити Бэнкси в Венеции
30 из 30

Граффити Бэнкси в Венеции.

© AFP 2019 / Marco Sabadin
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