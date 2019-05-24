Лучшие фото недели: Евровидение, романтическое признание и турнир бородачей

Победительница конкурса красоты "Мисс Чита — 2019" Анастасия Попова.
Победительница конкурса красоты "Мисс Чита — 2019" Анастасия Попова.
Последний звонок у кадетов филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе.
Последний звонок у кадетов филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе.
Владимир Путин приветствует делегацию премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.
Владимир Путин приветствует делегацию премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.
Игроки "Локомотива" Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов и Алексей Миранчук с Кубком России по футболу.
Игроки "Локомотива" Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов и Алексей Миранчук с Кубком России по футболу.
Сергей Лазарев выступает в финале международного конкурса Евровидение-2019.
Сергей Лазарев выступает в финале международного конкурса Евровидение-2019.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявляет о решении уйти в отставку.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявляет о решении уйти в отставку.
Полиция разгоняет демонстрантов в Джакарте.
Участницы фитнес-фестиваля Arnold Classic Africa 2019 в Сэндтоне.
Индийские монахини голосуют на всеобщих парламентских выборах.
Дмитрий Медведев во время посещения сельскохозяйственного предприятия "Заречье" в Воронежской области.
Дмитрий Медведев во время посещения сельскохозяйственного предприятия "Заречье" в Воронежской области.
Дети играют с монетками на празднике Святой Риты Кашийской в Маниле.
Юные борцы сумо в Университете спортивной науки в Токио.
Участник чемпионата мира среди обладателей бород и усов в Антверпене.
Актриса Лейна Блум на 72-м Каннском международном кинофестивале.
Актриса Лейна Блум на 72-м Каннском международном кинофестивале.
Мужчины тянут самолет JetBlue A320 во время ежегодных соревнований Plane Pull в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Мужчины тянут самолет JetBlue A320 во время ежегодных соревнований Plane Pull в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Участницы конкурса красоты "Мисс Чита — 2019".
Участницы конкурса красоты "Мисс Чита — 2019".
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной раде.
Канцлер Германии Ангела Меркель.
Девушка у автомобиля Cadillac Eldorado 1978 года выпуска во время ралли классических ретроавтомобилей в Москве.
Девушка у автомобиля Cadillac Eldorado 1978 года выпуска во время ралли классических ретроавтомобилей в Москве.
Сотрудники логистического отдела "Ашан ритейл" во время протеста у штаб-квартиры компании во французском городе Круа.
Сотрудники логистического отдела "Ашан ритейл" во время протеста у штаб-квартиры компании во французском городе Круа.
Семнадцатилетняя футболистка Гаэль играет с друзьями в мяч в Камеруне.
Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур.
Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур.
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо" в Краснодарском крае.
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо" в Краснодарском крае.
Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Дина Аверина выполняет упражнения с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Магистральный оросительный канал на Кубани.
Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды в Голливуде" на Каннском фестивале.
Канадская фотомодель Винни Харлоу на премьере фильма "Однажды в Голливуде" на Каннском фестивале.
Протесты в Джакарте.
Граффити Бэнкси в Венеции.