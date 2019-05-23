Лукашевич предостерег Зеленского от неполного прочтения Минских соглашений

ВЕНА, 23 мая – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг предостерег нового президента Украины Владимира Зеленского и его команду от выборочного прочтений минских договоренностей по урегулированию на Украине.

"Вместе с тем важно, чтобы в Киеве не повторили одну из основных ошибок прежних властей - выборочного прочтения минского "Комплекса мер". Прекращение огня - его первый и крайне важный пункт, но не единственный", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

"Нельзя забывать и о необходимости прямого диалога с Донецком и Луганском, придания постоянного характера закону об особом статусе Донбасса, согласования модальностей проведения местных выборов, осуществления амнистии участников событий в Донбассе, обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", восстановления социально-экономических связей и так далее", - добавил он.