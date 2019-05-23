Посольство России ответило на обвинения со стороны Британии в кибератаках

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Кибератаки, о которых говорят британские министры, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Ранее в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант в очередной раз обвинил Россию в проведении кибератак и заявил о намерении РФ "подорвать критическую инфраструктуру" и "менять результаты выборов" во многих странах.

"Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз. К сожалению, никакой реакции со стороны Лондона до сегодняшнего дня не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу. Это дополнительное свидетельство того, что пресловутые российские кибератаки являются для британских властей не реально существующей проблемой, которую надо решать, а одним из поводов нагнетания антироссийских настроений, в том числе в международном масштабе", - сказал журналистам пресс-секретарь.

По словам дипломата, фактически глава британской дипломатии обвинил Россию в осуществлении кибератак на целый ряд третьих государств.

"Такие заявления вызывают не только сожаление, но и серьезное беспокойство. Обязательства союзников по статье пятой Вашингтонского договора – не та тема, вокруг которой уместно зарабатывать политические очки", - сказал пресс-секретарь.

Представитель посольства вместе с тем отметил, что в последние несколько недель в выступлениях и Ханта, и министра обороны Британии Пенни Мордонт, и главы МВД Саджида Джавида российская тема затрагивалась довольно сдержанно.