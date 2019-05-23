Лукашевич ждет от Зеленского конкретных шагов по "режиму тишины" в Донбассе

ВЕНА, 23 мая – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

"В своем программном инаугурационном заявлении президент Украины Владимир Зеленский в качестве основного приоритета по Донбассу указал на прекращение огня. Он заявил о готовности к диалогу и принятию сложных решений. Ближайшие недели и месяцы станут проверкой его слов на деле. Ожидаем, что в русле заявленных целей по установлению "режима тишины" последуют конкретные практические шаги", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По словам российского дипломата, победа Зеленского на выборах отчетливо продемонстрировала отношение подавляющего большинства украинцев к провальной политике ушедшего Петра Порошенко, основанной на "оголтелой русофобии, поддержке радикального национализма и подавлении инакомыслия".