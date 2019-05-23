Рогозин: десантный модуль миссии "Экзомарс-2020" могли назвать "Новичком"

"Я, правда, хотел назвать его "Новичком", но решил, что коллеги не поймут", - сказал он в МГУ.

"ЭкзоМарс-2020" - второй этап российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". Первый начался в 2016 году со стартом европейского орбитального аппарата Trace Gas Orbiter с европейскими и российскими научными приборами на ракете "Протон". Вместе с ним был отправлен технологический посадочный модуль Schiaparelli, коротый разбился 19 октября 2016 года о поверхность Красной Планеты.