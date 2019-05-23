Саратовские села на 97% обеспечили спутниковым ТВ

САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 97% семей в населенных пунктах Саратовской области, где невозможен переход на цифровое наземное вещание, обеспечены спутниковым телевидением, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров.

Ранее Комаров отмечал, что дефицита приставок для приема цифрового ТВ в регионе нет. По его словам, в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование жителям по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без взимания абонентской платы.

"Вне зоны охвата эфирной сети наземного цифрового вещания в январе 2019 года пользовались платным спутниковым телевидением около 75% домохозяйств. По состоянию на 15 мая количество домохозяйств, принимающих спутниковое телевидение, увеличилось до 96,6%. То есть без цифрового сигнала на данный момент остались 733 из 21 575 домохозяйств", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, в "белых" зонах цифрового эфирного ТВ находятся 299 сел Саратовской области с населением около 39,4 тысячи человек.

По его словам, жители остальной части области активно приобретают оборудование для приема "цифры". "Еженедельно в области приобретается около 2,1 тысячи телевизоров со встроенным ресивером для приема цифрового сигнала и 260 приставок", - сказал Комаров.

Пресс-секретарь отметил, что законодательством предусмотрено предоставление материальной помощи малоимущим в размере до 2 тысяч рублей в год, которые жители области могут получить через органы социальной защиты и потратить именно на оборудование для цифрового ТВ. "По состоянию на 23 мая помощь получили 78 жителей области", - уточнил он.