"Дни МГИМО" стартовали в Тульской области"

ТУЛА, 23 мая - РИА Новости. Несколько сотен тульских школьников и студентов приняли участие в четверг в открытии "Дней МГИМО в Тульской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, на территории творческого индустриального кластера "Октава" открылась масштабная мультимедийная экспозиция с презентациями факультетов МГИМО, прошли интеллектуальные квесты, парламентские игры и круглые столы.

"Для тульских школьников "Дни МГИМО в Тульской области" – уникальная возможность познакомиться с МГИМО – одним из ведущих вузов страны, узнать о его факультетах, пообщаться с преподавателями и студентами. Уверен, что кто-то из присутствующих обязательно решит поступить в МГИМО, а те туляки, которые уже в нем учатся, станут высококлассными профессионалами и добьются больших успехов в жизни", – сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В свою очередь, ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что Тульская область стала единственным регионом, где состоялось подобное событие.

"Сегодня в МГИМО учатся 65 человек из Тульской области. Надеемся их будет больше, ведь сегодня ВУЗ готовит специалистов для самых разных отраслей", – сказал руководитель вуза.

"Дни МГИМО" продолжатся в пятницу на Казанской набережной города Тулы. Там Будет организована спортивно-развлекательная программа: гольф-тренажер, хоккейная зона, панна и текбол, стритбол, воркаут, киберфутбол, детские аттракционы. Выступят творческие коллективы МГИМО и группа A’Studio", -сказал представитель пресс-службы.