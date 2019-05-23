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РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 150 миллионов рублей выделили на ремонт дорог в Серебряных Прудах

23 мая, 20:56
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© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В городском округе Серебряные Пруды на ремонт дорог направят более 150 миллионов рублей в текущем году. Обновление коснется 13 автодорог. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За ремонт дорог отвечает производственный комплекс ГБУ "Мосавтодор". На данный момент ремонтируют участок Обходной дороги Серебряных Прудов с 0,6 километра по 2,2 километра. На дороге проводят фрезерование старого покрытия, для того чтобы положить там новое.
Также в муниципалитете идет укладка асфальтобетонного покрытия на улице Южной, с 0,68 километра по 2,23 километра. Укладку асфальта закончили на автодороге Зарайск — Серебряные Пруды — Кашира — Серебряные Пруды — Узловая, с нулевого по 2,78 километра, а также на участках от дома №1 до дома №44 в деревне Барыково, от Школьной улицы до Советской в Серебряных Прудах.
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По словам главы Серебряных Прудов Олега Павлихина, в 2019 году отремонтируют 8 километров автодорог местного значения общей площадью 33 тысячи квадратных метров и 21 километр автодорог регионального значения общей площадью 179 тысяч квадратных метров. План ремонта дорог был подготовлен с учетом голосования жителей на портале "Добродел".
Работы по ремонту дорог стартовали 29 апреля. Сейчас в Серебряных Прудах отремонтировано 43 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия – это 20% от общего запланированного объема.
Всего на территории городского округа Серебряные Пруды в текущем году проведут ремонт 13 автодорог, из них 11 региональных и две муниципальные. На эти цели направили более 150 миллионов рублей из дорожного фонда Московской области.
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