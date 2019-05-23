Орешкин призвал стимулировать качественную трудовую миграцию

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Выступая в четверг на расширенном заседании коллегии министерства, Орешкин отметил, что ускорение темпов экономического роста невозможно достичь только за счет увеличения инвестиционной активности, необходимы преобразования на рынке труда.

По его словам, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась за 2018 год на 900 тысяч человек.

"Это является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, поэтому реализация мер, с одной стороны, по снижению уровня безработицы и с другой - по усилению миграционного притока - важный элемент общего пакета действий", - сказал Орешкин.

Он отметил, что министерство подготовило ряд предложений по стимулированию качественной миграции.