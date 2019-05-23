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РИА Новости

Орешкин призвал стимулировать качественную трудовую миграцию

23 мая, 20:08
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на расширенном заседании коллегии министерства экономического развития РФ. 23 мая 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на расширенном заседании коллегии министерства экономического развития РФ. 23 мая 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Выступая в четверг на расширенном заседании коллегии министерства, Орешкин отметил, что ускорение темпов экономического роста невозможно достичь только за счет увеличения инвестиционной активности, необходимы преобразования на рынке труда.
По его словам, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась за 2018 год на 900 тысяч человек.
"Это является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, поэтому реализация мер, с одной стороны, по снижению уровня безработицы и с другой - по усилению миграционного притока - важный элемент общего пакета действий", - сказал Орешкин.
Он отметил, что министерство подготовило ряд предложений по стимулированию качественной миграции.
Кроме того, по его словам, на фоне дефицита рабочей силы Россия должна уходить от трудоемких этапов производств с низкой добавленной стоимостью, и вовлекать другие страны (в первую очередь соседние, где и предложение рабочей силы больше, и стоимость труда ниже) в выстраивание цепочек формирования добавленной стоимости.
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