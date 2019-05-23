Под Архангельском женщине, отравившей ребенка кашей, дали 14 лет колонии

МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил жительницу Холмогорского района к 14 годам колонии за то, что она, воспитывая чужого 2-летнего ребенка и испытывая к нему неприязнь, накормила мальчика соленой кашей, от чего тот скончался, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Следователи установили, что в марте 2018 года мать 2-летнего мальчика оставила его жить в семье своих знакомых, оплачивая его содержание. С марта по июнь 2018 года 25-летняя женщина, на содержании которой находился ребенок, неоднократно ремнем избивала мальчика, выяснили следователи.

"Затем, испытывая к нему личную неприязнь, обусловленную отсутствием родства и непослушанием ребенка, 9 июня 2018 года вечером умышленно высыпала значительное количество поваренной соли в кашу, которой насильно накормила ребенка. В последующем мальчик с признаками отравления был доставлен в больницу, где скончался в результате расстройства жизненно-важных функций организма", - говорится в сообщении.

Совершив это, женщина написала явку с повинной, она частично признала свою вину и пояснила следователю, что подсыпая соль, не думала о последствиях своего поступка, а хотела поиздеваться над чужим ребенком.

Дело возбудили по статьям "истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии" и "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". На период следствия в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время следственные органы внесли представления в адрес местных властей из-за того, что органы опеки и попечительства не выявили своевременно ребенка, находящегося в социально опасном положении.