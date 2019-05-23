2019-05-23T19:54Z
2019-05-23T19:54Z
https://ria.ru/20190523/1554855213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Грузии запретили пластиковые пакеты
Уже более 75 стран в мире ввели ограничение на производство пластиковых пакетов. С 1 апреля в Грузии за производство и распространение грозит штраф 500 лари. В России аналогичный закон планируют ввест только в 2025 году.