СГК вложит 3,4 млрд рублей в строительство и ремонт теплосетей в 2019 году

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) инвестирует в 2019 году 3,4 миллиарда рублей в строительство и реконструкцию теплосетей в регионах присутствия, следует из материалов компании.

"3,4 миллиарда рублей - инвестиции в строительство, техперевооружение и реконструкцию тепловых сетей", - говорится в материалах. Из них 2 миллиарда будут направлены на строительство теплосетей протяженностью 68,8 километра, 1,3 миллиарда - в реконструкцию 25 километров теплосетей.

Сообщается, что вложения в ремонты тепловой инфраструктуры в регионах присутствия в 2019 году составят 2,7 миллиарда рублей. Суммарные вложения в тепловую инфраструктуру - 6 миллиардов рублей.