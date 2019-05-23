СГК за зиму обнаружила более 4 тысяч повреждений на обслуживаемых сетях

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) за прошедший отопительный сезон обнаружила более 4 тысяч повреждений на обслуживаемых сетях, 82% из которых произошли на арендованных сетях, говорится в сообщении компании.
"За отопительный сезон на сетях, обслуживаемых СГК, было обнаружено 4,183 тысячи повреждений. Большая часть из них - 82% - произошли на муниципальных сетях, которые находятся у СГК в аренде или концессии", - сообщает СГК.
Компания подчеркивает, что все обнаруженные порывы были оперативно устранены: при действующем нормативе не более 8 часов, специалисты СГК ликвидировали повреждение в среднем в течение 5 часов.
СГК работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии в Сибири.