"Т Плюс" и власти Ижевска согласовывают вторую концессию

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Т Плюс" и власти Ижевска согласовывают второе концессионное соглашение с прогнозируемой суммой инвестиций 583 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Концессионное соглашение заключается до 2032 года. Общая прогнозная сумма инвестиций за период концессионного соглашения с учетом инфляции - 583 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Объектами концессии выступают 24 городские котельные и 59 километров прилегающих тепловых сетей.

Компания отмечает, что при реализации концессионного соглашения планируется полная автоматизация котельных, в том числе перевод семи угольных и одной электрической котельной на газ и перекладка 15,7 километра прилегающих теплосетей.