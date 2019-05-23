Генрокуратура Армении обжаловала решение о переводе дела Кочаряна в КС

ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении обжаловала решение суда первой инстанции о приостановлении и переводе дела экс-президента Роберта Кочаряна в Конституционный суд.

"Мы обжаловали как приостановление производства по делу, так и его направление в Конституционный суд", - сообщила в четверг РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позднее пресс-секретарь команды адвокатов экс-президента Элен Аракелян заявила РИА Новости, что суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.