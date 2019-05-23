В Донбассе без воды остались 16 населенных пунктов

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Шестнадцать населенных пунктов в Донецкой области остались без водоснабжения из-за отключения электроэнергии на насосных и фильтровальных станциях компании "Вода Донбасса", сообщила в четверг пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в марте предприятие получило уведомление от энергопоставляющих компаний об отключении насосных и фильтровальных станций от электроснабжения за долги с 1 апреля. В самопровозглашенной ДНР заявили, что в случае остановки насосных станций на подконтрольной Киеву территории Донбасса, без водоснабжения может остаться большинство населенных пунктов республики.

"По состоянию на 16.00 (совпадает с мск) 23 мая без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов", - говорится в сообщении.

Компания ДТЭК призывает власти Украины погасить задолженность, чтобы возобновить подачу электроэнергии на насосные и фильтровальные станции.